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Пан Ги Мун заявил о выходе из президентской гонки в Южной Корее

01.02.2017 11:36 ПЛН, Псков

Бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун заявил, что выходит из президентской гонки в Южной Корее. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на агентство «Ёнхап».

«Я отказываюсь от своего чистого намерения достичь изменений в корейской политике под моим руководством и объединить страну», - заявил он в парламенте страны. Бывший генсек ООН отметил, что «был неприятно поражен ограниченностью и корыстными стремлениями некоторых политических кругов и пришел к выводу, что не имеет смысла двигаться в будущее вместе с ними».

Что на самом деле заставило почти миллион корейцев выйти на акцию протеста Пан Ги Мун рассматривался как один из возможных кандидатов в лидеры Южной Кореи и неоднократно заявлял, что готов баллотироваться на этот пост. Однако, как отмечает агентство, вернувшись в страну после 10 лет пребывания на должности генсека ООН, он не смог адаптироваться к южнокорейской политической специфике и не выдержал постоянных нападок и обвинений в коррупции, затрагивающих не только его самого, но и членов его семьи.

В настоящее время в Южной Корее разворачивается коррупционный скандал, в который оказались вовлечены президент Пак Кын Хе и руководство Samsung. Он совпал с политическим кризисом, разразившимся из-за гадалки и близкой подруги президента Чхве Сун Силь. Ее обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в два некоммерческих фонда.

9 декабря парламент проголосовал за импичмент президента Пак Кын Хе. Это решение должен в течение 180 дней утвердить или отменить Конституционный суд.

Пан Ги Мун был генсеком ООН два срока по пять лет. 1 января на этом посту его сменил представитель Португалии, бывший верховный комиссар организации по делам беженцев Антониу Гутерреш.

Источник: Псковская Лента Новостей



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