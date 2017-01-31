Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей

Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце нынешнего года, пишет «Лента.ру».

«На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя - изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока - мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области», - отмечается в сообщении пресс-службы ЦБ.

Решение об оформлении банкнот принято по итогам всероссийского конкурса, который проводился в июне-октябре прошлого года. Для участия в нем были выдвинуты более пяти тысяч номинантов - достопримечательностей из 1113 городов России, в том числе, из Пскова. В результате голосования, в котором приняли участие более трех миллионов человек, определились победители - символы Дальнего Востока и Севастополя.

Значительная часть платежей наличными находится в интервале между 100 и 500 рублями, а также 1000 и 5000 рублей, отмечала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, введение новых купюр позволит упростить расчеты граждан за товары и услуги.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5000 рублей, а в 2001-м - в 1000 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей