Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Зарплата бюджетников в Псковской области Распродажа детских игрушек Легкий переход Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта За вкусным - в магазины «Соловьи»! Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



Трамп обогнал Путина в рейтинге самых упоминаемых персон в российских СМИ

01.02.2017 13:52 ПЛН, Псков

Президент США Дональд Трамп возглавил топ-10 самых упоминаемых персон в январе по данным «Системы комплексного анализа новостей» (СКАН), передает «Интерфакс».
 
По данным системы, он получил 202 145 ссылок в материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности.
 
На втором месте - президент России Владимир Путин (147 718 ссылок в СМИ). Экс-президент США Барак Обама оказался на третьем месте, получив 61 155 ссылок в прессе.
 
В первую десятку вошли премьер-министр Дмитрий Медведев (40 862 упоминаний), президент Украины Петр Порошенко (34 763), пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (27 420), глава МИД Сергей Лавров (16 513), экс-президент Украины Виктор Янукович (13 081) и президент Белоруссии Александр Лукашенко (12 155).

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28