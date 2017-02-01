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Правительство отказалось возобновлять программу субсидирования ипотеки

01.02.2017 19:14 ПЛН, Псков

В правительстве РФ решили не продлевать действовавшую до 1 января 2017 года программу субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам. С таким заявлением выступил первый вице-премьер Игорь Шувалов в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров, сообщает ТАСС.

Комментируя свое заявление, Шувалов отметил, что коммерческие банки сегодня предлагают ипотеку по ставке 12 процентов годовых и ниже, поэтому необходимости субсидировать ставку нет.

Вице-премьер также выразил надежду, что в текущем году ставки по жилищным кредитам продолжат снижаться — по мере уменьшения ключевой ставки Банка России.

«Надеемся, что в течение 2017 года вместе с понижением ключевой ставки процентные ставки Сбербанка, ВТБ 24 и других коммерческих банков будут снижаться, и ипотека будет доступнее для наших граждан», — цитирует чиновника агентство.

Как отмечает «Лента.Ру», ранее возобновление программы субсидирования допустили в Минфине и Минстрое. В частности, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что программа может быть вновь запущена в том случае, если банковские ставки по жилищным займам увеличатся. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень отмечал, что программу возобновят при повышении ключевой ставки Банка России.

Программа государственной поддержки ипотеки была запущена в марте 2015 года после произошедшего в декабре 2014-го увеличения ключевой ставки ЦБ РФ до 17 процентов, повлекшего за собой резкий рост стоимости кредитования. Срок действия программы изначально был ограничен 1 марта 2016 года. Впоследствии правительство продлило ее до конца 2016-го.

Источник: Псковская Лента Новостей



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