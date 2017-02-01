ФСБ распорядилась установить пограничную зону на границе с Белоруссией

Пограничная зона установлена на границах Смоленской, Псковской и Брянской областей с Белоруссией, это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности Александра Бортникова, которые опубликованы на портале правовой информации.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», говорится в документах.

Как отмечает «Интерфакс», в соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков. Ранее пограничной зоны на границах субъектов РФ с Белоруссией не было.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан. При этом было установлено, что указ вступит в силу через месяц после официального опубликования. «Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства», - сообщила тогда пресс-служба белорусского президента.

По ее информации, в первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии и государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан. Новые правила охватывают также неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

В Кремле назвали внутренним делом Минска введение Белоруссией безвизового режима для стран Евросоюза и ряда других зарубежных государств, отметив, что с Москвой этот шаг согласовывался. «Это абсолютно внутреннее дело Белоруссии», - сказал журналистам 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя публикации СМИ на эту тему, президент Белоруссии заверил, что «отмена виз не означает отмены пограничного контроля - как он был, так и есть». «Тебя обязательно проверят, кто ты такой, точно так, как в России - паспорт предъявил, компьютер отметил. Нормальный человек - проходи, пять дней живи в Беларуси. Нет - компьютер сразу укажет», - сказал Лукашенко.

«Поэтому вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств - это просто попытка высказать неудовлетворение со стороны определенных сил. Мы здесь ничего не нарушили с точки зрения нашего внутреннего законодательства. Это наше суверенное право. И мы не нарушили ничего в плане наших договоренностей с другими государствами», - заявил Лукашенко.

Источник: Псковская Лента Новостей