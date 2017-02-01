Сегодня: Среда, 01 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Зарплата бюджетников в Псковской области О поддержке инноваций За вкусным - в магазины «Соловьи»! Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...7



С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

01.02.2017 20:22 ПЛН, Псков

Ленинский суд Кирова избрал в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. По сообщениям российских СМИ, данное решение суд принял после того, как подсудимые дважды не явились на заседания.

«Избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период с 1 по 10 февраля», - сказал судья Алексей Втюрин.

Как отмечается в решении суда, Навальный обязан пребывать в гостинице «Хилтон» в Кирове. При этом, разъяснил судья, отсутствие подсудимых в Кирове свыше 12 часов будет считаться нарушением подписки.

По сообщению ТАСС, адвокаты подсудимых заявили, что обжалуют вынесенное решение. Навальный и Офицеров отказались подписывать подписку до решения апелляционной инстанции. «Я никакую подписку не давал, и я планирую в субботу быть в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба», - сказал Навальный, ранее заявивший о намерении принять участие в президентских выборах-2018.

Напомним, в 2013 году Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными в растрате имущества «Кировлеса». Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28