С Навального взяли подписку о невыезде из Кирова до конца процесса

Ленинский суд Кирова избрал в отношении Алексея Навального и Петра Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде. По сообщениям российских СМИ, данное решение суд принял после того, как подсудимые дважды не явились на заседания.

«Избрать в отношении Навального и Офицерова меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении на период с 1 по 10 февраля», - сказал судья Алексей Втюрин.

Как отмечается в решении суда, Навальный обязан пребывать в гостинице «Хилтон» в Кирове. При этом, разъяснил судья, отсутствие подсудимых в Кирове свыше 12 часов будет считаться нарушением подписки.

По сообщению ТАСС, адвокаты подсудимых заявили, что обжалуют вынесенное решение. Навальный и Офицеров отказались подписывать подписку до решения апелляционной инстанции. «Я никакую подписку не давал, и я планирую в субботу быть в Санкт-Петербурге на открытии своего предвыборного штаба», - сказал Навальный, ранее заявивший о намерении принять участие в президентских выборах-2018.

Напомним, в 2013 году Ленинский суд Кирова признал Навального и экс-главу «Вятской лесной компании» Петра Офицерова виновными в растрате имущества «Кировлеса». Навальный был приговорен к пяти годам лишения свободы условно, Офицеров - к 4 годам условно. Президиум Верховного суда РФ на основании решения ЕСПЧ 16 ноября 2016 года отменил обвинительный приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с новыми обстоятельствами.

Источник: Псковская Лента Новостей