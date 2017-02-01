Президент Украины намерен провести референдум о вступлении страны в НАТО

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов46
Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения25
ЖКХ
Политика
Николай Цветков предложил начать дискуссию о введении территориальных групп в составе единых списков кандидатов на муниципальных выборах1
Общество
Псковские «молодогвардейцы» заручились поддержкой Александра Козловского в реализации проекта по стажировке студентов на псковских предприятиях5