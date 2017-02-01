Президент Украины намерен провести референдум о вступлении страны в НАТО

Президент Украины Петр Порошенко планирует провести референдум по поводу вхождения страны в НАТО. Об этом в четверг, 2 февраля информируют иностранные и российские СМИ.

По сообщению агентства Reuters, президент Украины заявил о том, что «4 года назад лишь 16% украинцев выступали в поддержку вхождения в НАТО, теперь их 54%».

«Как президент я не могу не учитывать волю народа. Я объявлю о проведении референдума»,— цитирует СМИ слова Петра Порошенко.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял о «неколебимой практической и политической поддержке Украины» и о том, что одобренный на июльском саммите альянса в Польше пакет всесторонней помощи Украине будет выполнен полностью.

Источник: Псковская Лента Новостей