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США смягчили санкции против ФСБ России

02.02.2017 19:37 ПЛН, Псков

Американские власти смягчили ограничительные меры, принятые в отношении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в связи c обвинениями в причастности к хакерским атакам на американские серверы. Об этом сообщает РИА Новости.

Ограничения были введены 29 декабря прошлого года администрацией предыдущего президента США Барака Обамы. Под них также попало руководство Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России.

Источник: Псковская Лента Новостей



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