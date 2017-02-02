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BBC обещает учесть мнение ЛГБТ-сообщества по поводу развития отношений Шерлока и Ватсона

02.02.2017 22:37 ПЛН, Псков

Компания BBC признала факт получения множества откликов от телезрителей, разочарованных отсутствием развития романтической линии между двумя главными героями сериала «Шерлок». Представители канала обещают учесть мнение ЛГБТ-сообщества по этому поводу, однако уверяют, что свобода создателей телевизионного хита не будет ограничиваться.

Как сообщает NEWSru.com, письмо с ответом BBC по поводу отношений Шерлока Холмса и Джона Ватсона опубликовал один из пользователей соцсети Reddit. Он выяснил, что аналогичные послания получили и другие поклонники «Шерлока».

«За все время четырех сезонов и 13 эпизодов Шерлок и Джон никогда не выказывали романтической или сексуальной заинтересованности друг в друге. Более того, когда поклонники спрашивали создателей "Шерлока", могут ли их отношения развиться в этом направлении, те всегда четко давали понять, что этого не будет», - переводит письмо Intermedia.

Представители BBC отмечают, что команда, работающая над созданием сериала, всегда оказывала поддержку ЛГБТ-сообщества и настаивала на соблюдении прав сексуальных меньшинств. Однако телеканал не намерен ограничивать «креативную свободу» создателей «Шерлока», позволив им развернуть сюжет как угодно.

«Но мы, разумеется, учтем ваше недовольство», - говорится в послании.

Пользователи Reddit отмечают, что это «уморительно британский ответ» на претензии фанатов «Шерлока», которые в первую очередь были разочарованы четвертым сезоном сериала, нежели предложенной интерпретацией личной жизни героев. Участники обсуждения вспомнили интервью одного из создателей сериала, Стивена Моффата, который назвал отношения Шерлока и Джона «стопроцентной любовной историей», в которой «секс ни при чем».

Сериал «Шерлок» начал выходить на канале BBC в 2010 году. В 2011 году проект завоевал премию BAFTA в категории «Лучший драматический сериал». Второй сезон был показан в январе 2012 года, третий - в январе 2014-го.

Премьера первой серии четвертого сезона «Шесть Тэтчер» состоялась 1 января 2017 года. 8 января вышел эпизод «Шерлок при смерти». Наконец, 14 января была продемонстрирована третья серия «Последнее дело». В России показ сопровождался скандалом с  утечкой в Сеть озвученного на русском языке эпизода.

По сюжету Шерлок Холмс неоднократно заявляет о своей асексуальности, а Джон Ватсон встречается с женщинами и женится на Мэри Морстон. Тем не менее друзья регулярно попадают в ситуации, когда их принимают за пару.

Источник: Псковская Лента Новостей



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