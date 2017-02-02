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Войска союзников прибывают в Эстонию для обеспечения мира в Европе, а не в связи с необходимостью готовиться к войне - президент Эстонии

02.02.2017 22:16 ПЛН, Псков

Эстонии в настоящее время нужно больше говорить не о войне, а о мире, призвала президент Эстонии Керсти Кальюлайд, сообщает «Интерфакс».

Выступая в четверг на торжественном концерте в связи с отмечаемой в стране 97-й годовщиной заключения Тартуского мирного договора с Советской Россией, она сказала, что «мы сейчас много говорим о безопасности. Другие государства говорят о безопасности нашего региона. Но на деле мы должны еще больше говорить о мире».

По ее словам, «наши союзники прибывают в Эстонию не в связи с повышенной необходимостью готовиться к войне, а для того, чтобы обеспечить мир в Европе. Мир нужно защищать и крепить каждый день. Это никогда нельзя было сделать словами, только снаряжением и войсками».

Президент Эстонии считает, что «государства Балтии и страны Северной Европы должны вместе сломить миф, что регион Балтийского моря сейчас находится в большей угрозе, чем, например, во времена Холодной войны».

«Готовность к такому сотрудничеству я видела во всех руководителях государств нашего региона. Нужно найти метод и сделать это без промедлений», - заявила президент.

К.Кальюлайд отметила, что «сложные международные отношения служат для некоторых политиков в мире оправданием для отказа от действовавших до сих пор правил и ценностей. Сотрудничество может замениться на противостояние, открытость на замкнутость и вместо мостов встают стены».

«Неожиданные развития становятся нормой. Мы должны привыкнуть к этим изменениям. Мы должны быть такими же быстрыми и гибкими, как в год заключения Тартуского мирного договора или в год восстановления независимости и затем в период вхождения в НАТО и Европейский союз», - сказала глава государства.

Она назвала заключение мирного договора с Советской Россией «одним из самых весомых достижений дипломатии Эстонии».

«Поведение с воинственным государством, которое не является демократичным и не учитывает международные нормы, всегда сложно», - заявила президент.

1 февраля посольство США в Эстонии на своей странице в Facebook сообщило, что рота американских солдат с тяжелой боевой техникой прибудет в Эстонию в пятницу.

Мирный договор между Эстонией и Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой был подписан 2 февраля 1920 года в городе Тарту. Он завершил боевые действия вооруженных сил Эстонской республики, которые при содействии Северо-Западной армии под командованием Николая Юденича, Британского военно-морского флота, финских, шведских и датских добровольцев противостояли вооруженным силам Советской России.

Согласно договору, Советская Россия отказалась от каких-либо прав на Эстонию и первой признала де-юре Эстонскую Республику. Это был первый международный мирный договор, заключённый Советской Россией в ходе Гражданской войны и воспринимался ею как прорыв международной блокады.

В современной России договор рассматривается как исторический документ, утративший свое действие после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году. В Эстонии договор считается действующим. Различные оценки последствий Тартуского договора стали главным препятствием к урегулированию пограничных разногласий. Так, при ратификации в 2005 году пограничного договора с Россией парламент Эстонии включил в преамбулу к закону о ратификации положение о действенности Тартуского мира, что было расценено российской стороной как попытку зарезервировать в будущем возможность предъявления территориальных притязаний и она отозвала свою подпись под документом.

18 февраля 2014 года в Москве министры иностранных дел Урмас Паэт (Urmas Paet) и Сергей Лавров подписали новые договоры. В них добавлено две статьи: что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и что договоры касаются только решения пограничных вопросов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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