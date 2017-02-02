Сегодня: Пятница, 03 Февраля    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
О поддержке инноваций Зарплата бюджетников в Псковской области Легкий переход Магазин профессиональной косметики открылся в Пскове За вкусным - в магазины «Соловьи»! Оригинальные подарки на 23 февраля и 8 марта Подарок любимому Лучшая интерьерная печать в Пскове 2 февраля
Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Скончался последний землянин, стоявший на поверхности Луны

Американский астронавт, последний на настоящее время человек, стоявший на поверхности Луны, Юджин Эндрю «Джин» Сернан скончался в понедельник в возрасте 82 лет, сообщает NASA. «Мы опечалены кончиной...8



Резекне вводит бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей города

03.02.2017 09:41 ПЛН, Псков

С 1 апреля проезд в общественном транспорте Резекне для жителей города, задекларировавших в нем свое место жительство и получивших «Карту резекненца», станет бесплатным. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на проект решения, который будет рассмотрен городской думой 9 февраля. Мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») подтвердил эту информацию.

«Это решение не спонтанное, а тщательно проанализированное и экономически обоснованное, так как в результате увеличится число задекларированных (в Резекне – ред.) жителей, что принесет дополнительный доход в городской бюджет. Так как каждый год общественный транспорт Резекне используется все меньше, вместе с руководством Rēzeknes Satiksme мы приняли решение сделать эту услугу доступнее. Выиграет от этого и самоуправление, и предприятие, но самая главная причина изменений - льготу сможет получить каждый резекненец», - объяснил Барташевич.

Сейчас Rēzeknes Satiksme получает в год дотации от Резекне на сумму в 794 тыс. евро и еще 274 тыс. евро платит Дирекция автотранспорта за обеспечение бесплатного проезда тех групп пассажиров, которым он полагается по закону. Если план думы будет воплощен в жизнь, это потребует еще 350 тыс. евро дотаций из городского бюджета. По расчетам самоуправления, для того, чтобы погасить эту сумму, достаточно чтобы в городе дополнительно задекларировалась тысяча человек. Но в руководстве города надеются, что цифра будет выше.

В 2016 году предприятие Rēzeknes Satiksme перевезло 2,117 млн. человек, что на 456 тыс. человек меньше, чем было три года назад, в 2013 году. По мнению руководства предприятия, у этой тенденции много причин, но главная - финансовая, так как не все могут себе позволить оплатить проезд.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 5 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Loading...


Голосование

По вашему мнению, установление пограничных зон на границе РФ и Белоруссии - это...














Календарь

«« 2017 г.
«« февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28