Резекне вводит бесплатный проезд в общественном транспорте для жителей города

С 1 апреля проезд в общественном транспорте Резекне для жителей города, задекларировавших в нем свое место жительство и получивших «Карту резекненца», станет бесплатным. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на проект решения, который будет рассмотрен городской думой 9 февраля. Мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») подтвердил эту информацию.

«Это решение не спонтанное, а тщательно проанализированное и экономически обоснованное, так как в результате увеличится число задекларированных (в Резекне – ред.) жителей, что принесет дополнительный доход в городской бюджет. Так как каждый год общественный транспорт Резекне используется все меньше, вместе с руководством Rēzeknes Satiksme мы приняли решение сделать эту услугу доступнее. Выиграет от этого и самоуправление, и предприятие, но самая главная причина изменений - льготу сможет получить каждый резекненец», - объяснил Барташевич.

Сейчас Rēzeknes Satiksme получает в год дотации от Резекне на сумму в 794 тыс. евро и еще 274 тыс. евро платит Дирекция автотранспорта за обеспечение бесплатного проезда тех групп пассажиров, которым он полагается по закону. Если план думы будет воплощен в жизнь, это потребует еще 350 тыс. евро дотаций из городского бюджета. По расчетам самоуправления, для того, чтобы погасить эту сумму, достаточно чтобы в городе дополнительно задекларировалась тысяча человек. Но в руководстве города надеются, что цифра будет выше.

В 2016 году предприятие Rēzeknes Satiksme перевезло 2,117 млн. человек, что на 456 тыс. человек меньше, чем было три года назад, в 2013 году. По мнению руководства предприятия, у этой тенденции много причин, но главная - финансовая, так как не все могут себе позволить оплатить проезд.

Источник: Псковская Лента Новостей