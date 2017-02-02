Министр обороны Эстонии не пустит Ансамбль им. Александрова на гастроли

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна (Margus Tsahkna) отклонил предложение местного бизнесмена Юрия Сахарова организовать в республике выступления российского ансамбля песни и пляски имени Александрова, пишет «Интерфакс».

Сахаров пытался убедить министра, что»независимость Эстонии достаточно прочна, и артисты и технические работники российского ансамбля не представляют для нее никакой опасности».

В ответном письме министр написал, что «письмо одного товарищества с ограниченной ответственностью премьер-министру и министру обороны не может быть официальной заявкой на допуск в Эстонию военнослужащих Вооруженных сил иностранного государства».

«Но я могу сразу сказать, что не дам ансамблю песни и пляски им. Александрова, входящему в состав Вооруженных сил РФ, разрешение приехать в Эстонию. Российских военных не ждут в Эстонии», - заявил министр. «Эстония не приемлет аннексию Крыма и участие России в войне на Украине, поэтому невозможно разрешить приезд российского военного ансамбля в Эстонию», - пояснил глава военного ведомства.

Ансамблю имени Александрову отказал в посещении Эстонии и в 2016 году бывший министр обороны Ханнес Хансо (Hannes Hanso).

Напомним, 25 декабря 2016 года в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи погибли 64 артиста (почти весь хор, музыканты, артисты балета) Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, включая его худрука Валерия Халилова.

Источник: Псковская Лента Новостей