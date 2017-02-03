В России заработал православный мессенджер

Православный мессенджер «Правжизнь» на платформе Telegram заработал в России.

Как сообщает «Интерфакс», приложение дает возможность обмениваться быстрыми сообщениями и пересылать файлы, а также получать новости о жизни своего храма и прихода и просить молитвенной помощи и поддержки.

Там же описываются преимущества использования «Правжизни» как прихожанами, так и священнослужителями.

«Последние несколько лет у меня было ощущение, что я постоянно говорю по телефону. Аппарат буквально разрывался от звонков. Увы, большинство из них были посвящены различным мелким вопросам, например, уточнению времени богослужения (...) Решил проблему я так: публикую расписание в группе нашего храма в Правжизнь Телеграме», - рассказывает Иерей Сергий из храма Николая Чудотворца на сайте приложения в разделе «Польза от объединения православных в общину».

Однако не все пользователи оказались довольны новым мессенджером.

«Смартфон не истекает святой водой. Распятие не проецируется на стену. Добавьте прямую связь с Христом!» - пишет Constantine Forresta в отзывах на странице приложения в Google play.

В мессенджере сообщили, что в настоящее время им пользуются 132 659 «православных пользователей». В «Правжизни» 360 православных групп и каналов, самый популярный из них - «Евангелие» - читают 1500 человек.

Приложение доступно для установки только на Android, также есть его версия для браузера.

Ранее стало известно, что в Telegram открылся информационный канал пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Источник: Псковская Лента Новостей