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В России заработал православный мессенджер

03.02.2017 17:30 ПЛН, Псков

Православный мессенджер «Правжизнь» на платформе Telegram заработал в России.
 
Как сообщает «Интерфакс», приложение дает возможность обмениваться быстрыми сообщениями и пересылать файлы, а также получать новости о жизни своего храма и прихода и просить молитвенной помощи и поддержки.
 
Там же описываются преимущества использования «Правжизни» как прихожанами, так и священнослужителями.
 
«Последние несколько лет у меня было ощущение, что я постоянно говорю по телефону. Аппарат буквально разрывался от звонков. Увы, большинство из них были посвящены различным мелким вопросам, например, уточнению времени богослужения (...) Решил проблему я так: публикую расписание в группе нашего храма в Правжизнь Телеграме», - рассказывает Иерей Сергий из храма Николая Чудотворца на сайте приложения в разделе «Польза от объединения православных в общину».
 
Однако не все пользователи оказались довольны новым мессенджером.
 
«Смартфон не истекает святой водой. Распятие не проецируется на стену. Добавьте прямую связь с Христом!» - пишет Constantine Forresta в отзывах на странице приложения в Google play.
 
В мессенджере сообщили, что в настоящее время им пользуются 132 659 «православных пользователей». В «Правжизни» 360 православных групп и каналов, самый популярный из них - «Евангелие» - читают 1500 человек.
 
Приложение доступно для установки только на Android, также есть его версия для браузера.
 
Ранее стало известно, что в Telegram открылся информационный канал пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Источник: Псковская Лента Новостей



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