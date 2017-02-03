Обустройство пограничной зоны на границе РФ и Белоруссии возможно только после демаркации, без нее ситуация чревата конфликтом - Лукашенко

Граница между Россией и Белоруссией может быть обустроена только после демаркации; в противном случае возможен конфликт, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Насколько меня информировали, есть некая привязка к конкретным каким-то точкам, некая реперная точка выстроена. Встает вопрос - это что, Россия начала проводить демаркацию границы? Так это переговорный процесс. Это может вылиться в серьезный конфликт», - сказал А.Лукашенко в ходе пресс-конференции в пятницу.

«Мы же не договаривались, как это будет на местности проходить - вы же можете залезть на чужую территорию и отхватить кусок чужой границы. Я не думаю, что россияне на это решатся, это будет серьезный конфликт», - добавил президент Белоруссии.

Как сообщалось, глава ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Беларусью в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», говорится в документах.

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Источник: Псковская Лента Новостей