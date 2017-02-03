Лукашенко пообещал не чинить препятствий россиянам для въезда в Белоруссию

Белоруссия адекватно ответит на шаги России, но не будет чинить препятствий россиянам для въезда в страну, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Мы ни в коем случае не пойдем на поводу у россиян, и россияне могут быть уверены, что они как приезжали в Беларусь, так и будут приезжать. Они может, и хотели бы, чтобы мы приняли ответные действия и ограничили передвижение россиян», - сказал А.Лукашенко в ходе пресс-конференции в пятницу, сообщает «Интерфакс».

«Мы на это не пойдем. Они наши братья, как ездили сюда, так и будут ездить», - подчеркнул он.

Как сообщалось, глава ФСБ России распорядился установить пограничную зону на границе с Белоруссией в Смоленской, Псковской и Брянской областях. Это предусмотрено приказами директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова.

Пограничные зоны устанавливаются для «создания необходимых условий охраны государственной границы РФ», говорится в документах.

В соответствии с приказами главы ФСБ региональные управления в Смоленской, Псковской, Брянской области должны будут установить места и время для въезда и прохода лиц, а также транспортных средств в пограничную зону, организовать установку предупреждающих знаков.

Источник: Псковская Лента Новостей