Росатом планирует подписать контракт на строительство АЭС в Египте в апреле этого года

Пакет контрактов на строительство российской госкорпорацией «Росатом» первой в Египте атомной электростанции в районе эд-Дабаа согласован на 95%, его подписание планируется на апрель этого года, сообщает РИА со ссылкой на египетские СМИ.

«Переговоры завершены на 95%, в настоящее время идет согласование технических моментов проектирования реакторов станции и их безопасности. Состоится официальное объявление о подписании, которое планируется на апрель этого года», — цитирует издание слова источника.

Россия и Египет 19 ноября 2015 года подписали в Каире межправительственное соглашение о сотрудничестве в сооружении по российским технологиям и эксплуатации первой египетской АЭС в районе эд-Дабаа на Средиземном море и межправсоглашение об условиях российского кредита. В настоящее время идет финальное согласование коммерческих контрактов на строительство станции и обслуживание.

Представители российской и египетской сторон заявляли о намерении подписать контракт до конца 2016 года, но отмечали, что работа над документами еще не завершена. В начале года источники в минэнерго Египта называли в качестве даты подписания первый квартал 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей