Дочь Трампа с мужем планируют блокировать указ о сокращении прав ЛГБТ в США

Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер будут блокировать указ президента США Дональда Трампа о сокращении прав сексуальных меньшинств, сообщило в пятницу издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Об этом пишет «Интерфакс».

В администрации президента разрабатывается указ, который отменяет ряд послаблений для представителей сообщества ЛГБТ и религиозных меньшинств, принятых в президенство Барака Обамы в 2014 году. Проект указа вызвал беспокойство среди некоторых журналистов. По информации Politico, до сих пор нет полной уверенности, что такая бумага может попасть на подпись президенту. Некоторые сотрудники Белого дома считают, что подобный указ не был бы издан даже без противодействия Иванки Трамп и Джареда Кушнера.

Ранее на этой неделе администрация Трампа выступила с заявлением о поддержке сообщества ЛГБТ и пообещала относиться к нему в уважением.

В прошлом году некоторые американки объявили бойкот Иванке Трамп из-за сексистских высказываний ее отца. Они отказывались покупать ее линию одежды, ювелирных изделий и парфюмерии.

Источник: Псковская Лента Новостей