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98 лет назад открылась первая пассажирская авиалиния

05.02.2017 11:06 ПЛН, Псков

98 лет назад открылась первая пассажирская авиалиния. Как сообщает Calend.ru, после окончания Первой мировой войны в Германии очень быстро обратили внимание на стремительно развивавшийся рынок пассажирских авиаперевозок. Но на разработку специальных машин нужно было время. Тогда возникла мысль использовать для этих целей сохранившиеся военные самолеты.

Одним из таких «конверсионных» лайнеров стал AEG J.II. Всего в гражданском варианте использовали около трех десятков этих самолетов. Уже 5 февраля 1919 года первый «гражданский» J.II, перевозящий всего одного пассажира, начал рейсы между Берлином и Веймаром.

Бипланы, обслуживающие пассажирскую авиалинию, были с открытой кабиной. Поэтому пассажиры перед посадкой в самолет вынуждены были надевать шлемы, очки, летные комбинезоны и меховые унты. «Двойки» перевозили не только пассажиров, но и почту. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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