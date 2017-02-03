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Скончался народный артист России Георгий Тараторкин

04.02.2017 12:00 ПЛН, Псков

Скончался народный артист России Георгий Тараторкин, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Театр имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 4 февраля 2017 года после продолжительной болезни скончался народный артист России Георгий Георгиевич Тараторкин», - указано в сообщении на сайте театра.

Секретарь Союза театральных деятелей России и президент ассоциации «Золотая маска» умер на 73-м году жизни.

Георгий Тараторкин - советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Снялся более чем в 30 фильмах, среди которых «Преступление и наказание», где он сыграл Родиона Раскольникова, «Чисто английское убийство», «Богач, бедняк», «Умирать не страшно».

Источник: Псковская Лента Новостей



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