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В Мурманске самолет сел из-за сердечного приступа у пассажира

04.02.2017 15:38 ПЛН, Псков

Летевший из Мурманска в Москву самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на FlashNord.

«Самолет вылетел из аэропорта Мурманск в 2.56 по местному времени. В ходе полета одному из пассажиров стало плохо, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил посадку в 4.09. Пассажира 1969 года рождения забрала скорая помощь», - сообщил источник издания.

У пассажира произошел сердечный приступ, добавил он. Мужчину госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Через час после инцидента самолет вылетел и без происшествий приземлился в аэропорту Москвы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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