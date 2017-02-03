В Мурманске самолет сел из-за сердечного приступа у пассажира

Летевший из Мурманска в Москву самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета из-за пассажира, которому стало плохо. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на FlashNord.

«Самолет вылетел из аэропорта Мурманск в 2.56 по местному времени. В ходе полета одному из пассажиров стало плохо, командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета. Самолет совершил посадку в 4.09. Пассажира 1969 года рождения забрала скорая помощь», - сообщил источник издания.

У пассажира произошел сердечный приступ, добавил он. Мужчину госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Через час после инцидента самолет вылетел и без происшествий приземлился в аэропорту Москвы.