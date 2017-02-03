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В Вене задержали 22 выходца из Чечни с оружием и боеприпасами

04.02.2017 16:43 ПЛН, Псков

В Вене задержаны 22 выходца из Чечни, всех их подозревают в терроризме, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету Kleine Zeitung. В то же время, австрийское агентство APA передает, что в отношении выходцев из Чечни начато расследование по статье «Враждебные по отношению к государству связи».

Задержание произошло накануне вечером на Дунайском острове. У подозреваемых были изъяты пистолет, автомат и боеприпасы.

На группу из примерно 30 мужчин, собравшихся на площади, обратили внимание прохожие и вызвали полицию. Приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов собравшиеся заявили, что просто гуляют, некоторые говорили, что возвращаются со свадьбы. Однако полицейские обнаружили в снегу пистолет, который явно попытался спрятать кто-то из участников «прогулки».

После этого на место происшествия были вызваны сотрудники спецподразделения полиции WEGA. У в ходе личного досмотра и обыска нескольких автомобилей подозреваемых был обнаружен автомат, а также большое количество боеприпасов.

Всего были задержаны 22 человека в возрасте от 25 до 50 лет. Все они, по данным австрийской полиции, являются выходцами из Чечни. Сегодня следователи должны были допросить подозреваемых.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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