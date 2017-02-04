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Собчак раскритиковала новые мундиры сотрудников Почты России

04.02.2017 22:12 ПЛН, Псков

Звезда телеэфира и главный редактор российского L’Officiel Ксения Собчак возмутилась по поводу новой формы сотрудников Почты России. Она раскритиковала мундиры в своем Instagram, пишет «Росбалт».

«Отличная новая форма для почтальонов... Если ко мне такой в дом постучит – на рефлексе захочется спрятать Максима в подвале:)) #ХайльПочтаРоссии», - написала она.

Источник: Псковская Лента Новостей



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