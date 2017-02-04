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На границе Латвии с Россией установлен забор в 23 км

04.02.2017 22:10 ПЛН, Псков

 
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии Евгения Позняк заявила об установке пограничного забора между Россией и Латвией длиной 23 км в целях пресечения попыток нелегально проникнуть в страну, передает Delfi.
 
«Работы по строительству забора начаты в 2015 году, и их планируется завершить до 2019 года. В настоящее время на границе оборудована приграничная полоса длиной 65 км, а также установлен забор протяженностью 23 км», — сказала она.
 
Позняк также отметила, что в 2017 году на обустройство границы выделено €6,3 млн. Средства пойдут на строительство 60 км забора, минимальная высота которого составит 2,7 м, и оборудование приграничной полосы в 150 км.
 
В целом на российско-латвийской границе протяженностью 276 км покроют забором все участки, где нет естественных препятствий (193 км).
 
Как отмечает Газета.Ру, в бюджет Латвии на 2017 год были заложены средства на обустройство приграничной полосы на границе с Белоруссией.

Источник: Псковская Лента Новостей



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