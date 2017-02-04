Мальчик погиб при катании с горки в Подмосковье

Мальчик погиб при катании с горки в Подмосковье. Как сообщает «Лента.ру», семилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге в Ногинском районе. Инцидент произошел в субботу, 4 февраля, около 16:00.

По словам свидетеля, ребенок спускался с горки вместе с отцом. «Они поехали не по накатанной горке, где все катались, а с другой стороны, где много деревьев. Отец — довольно крупный мужчина, мальчик сидел за отцом. Потом их начало раскручивать и они врезались в дерево так, что мальчик ударился головой», — уточнил он.

На помощь ребенку бросились супруга очевидца — врач и реаниматолог, который также оказался на горке. Они пытались откачать мальчика на протяжении 40 минут.

Подруга семьи рассказала, что родители погибшего — «очень общительные и адекватные». «Когда все произошло, мама мальчика находилась в больнице с дочкой (сестрой погибшего), а у папы просто был выходной, и они пошли кататься с горки», — отметила она.

О гибели ребенка в лесном массиве у садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Купавна» стало известно 4 февраля. Как сообщалось, во время катания на тюбинга с ледяной горки ребенок ударился головой о дерево, в результате чего скончался.

По данному факту инициирована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Источник: Псковская Лента Новостей