Дональд Трамп не уверен, что поладит с Владимиром Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что «понятия не имеет», сможет ли он поладить с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает «Коммерсант», при этом он считает, «что лучше поладить с Россией, чем не поладить».

«И если Россия поможет нам в борьбе с "Исламским государством" (террористическая организация, ИГ; запрещена в России), в этой масштабной борьбе, а также с исламским терроризмом во всем мире, то это будет здорово»,— приводит слова господина Трампа Fox News.

Шанс на выход из самого серьезного кризиса в российско-американских отношениях после окончания холодной войны обозначил телефонный разговор президентов России и США в конце января. Позвонивший в Кремль Дональд Трамп подтвердил решимость работать над восстановлением сотрудничества.

Источник: Псковская Лента Новостей