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Депутат Милонов хочет узаконить ловлю педофилов «на живца»

05.02.2017 10:30 ПЛН, Псков

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступит с законодательной инициативой, на основе которой с целью борьбы с педофилами будет «легализована так называемая провокация». Об этом сообщает сайт Gay.Ru со ссылкой на svoboda.org.

«Бороться буду также с растлителями в сети: необходимо добиться ужесточения ответственности за пропаганду педофилии, за хранение детской порнографии. Мы легализуем так называемую провокацию. Сотрудники полиции получат полное право вести аккаунты от имени несовершеннолетних..»" - сказал Милонов в интервью проекту «Собеседник» и добавил: «... будем делать так, чтобы они (жертвы узаконенных провокаций) уже никогда не вышли на свободу нормальными людьми».

«В России с 2011 года действовали многочисленные последователи группировки «Оккупай-педофиляй", которые провоцировали граждан через Интернет на секс с несовершеннолетними, а потом использовали с целью шантажа и вымогательства. Очень часто, как утверждают авторы фильма «Загнанные: террор против геев России» (2014), жертвами «борцов с подофилами» становились люди, которые едва перешагнули возраст совершеннолетия», - утверждает Gay.Ru.

После избрания в Госдуму Милонов обещал, что первые его законопроект будет не о гомосексуалах, а о коллекторах... Но уже через неделю заявил, что предложит полностью лишить «дивиантов» права на свободу собраний и выражения, добавив, что «всю дискуссию о ЛГБТ нужно свести к внутренней личной жизни граждан, до которой государству дела нет...» В декабре 2016 года сообщалось, что Милонов внесет в Госдуму закон о штрафах за операции по коррекции пола.

Источник: Псковская Лента Новостей



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