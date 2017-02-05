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Саакашвили предрек Украине будущее европейской «сверхдержавы»

05.02.2017 12:30 ПЛН, Псков

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предрек Украине будущее европейской «сверхдержавы». Об этом сообщают российские СМИ.

По словам политика, за 5-15 лет страна может стать в Европе «мощным игроком». Такое заявление Саакашвили сделал в интервью украинскому «Радио Вести».

Также экс-президент рассказал о «долге» Евросоюза перед Киевом, который «спасает Европу от самой агрессивной армии».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», - цитирует РИА Новости заявление Саакашвили.

Ранее бывший одесский губернатор объявил о сборе средств для своей новой партии, которая должна превратить Украину в сверхдержаву. Между тем в Грузии, которую политик покинул в 2013 году, против него возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.

Источник: Псковская Лента Новостей



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