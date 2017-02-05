Суд обязал Google предоставить властям США доступ к письмам с зарубежных серверов

Суд Филадельфии постановил, что компания Google обязана при условии наличия ордера передавать властям письма пользователей, которые хранятся на серверах за пределами США, сообщает агентство Reuters. Как сообщает «Интерфакс», ранее в аналогичном споре между властями США и Microsoft суд встал на сторону компании.

Согласно решению судьи Томаса Рутера, передача ФБР почтовых сообщений с зарубежных серверов Google в рамках расследований дел о мошенничестве внутри США не нарушает ничьих прав.

«Хотя получение Google информации со своих многочисленных центров обработки данных за границей потенциально может рассматриваться как вторжение в частную жизнь, фактическое нарушение неприкосновенности частной жизни происходит только в случае раскрытия этой информации в Соединенных Штатах», - говорится в постановлении судьи.

Юристы Google, в свою очередь, заявили, что не согласны с решением суда, так как оно принято без учета прецедента, и будут его обжаловать.

В недавнем аналогичном споре между властями США и компанией Microsoft суд встал сторону последней. Летом прошлого года апелляционный суд Нью-Йорка постановил, что власти не могут принуждать Microsoft к передаче клиентских данных, хранящихся на серверах в Ирландии в рамках расследования дела о наркотиках.

Компании Силиконовой долины очень внимательно следили за ходом этого разбирательства на фоне разногласий между Европой и США относительно доступа к данным. Наблюдатели отмечали, что решение нью-йоркского суда, скорее всего, станет прецедентом для споров вокруг защиты конфиденциальности облачных сервисов.

Источник: Псковская Лента Новостей