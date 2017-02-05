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Сампсониевский собор в Петербурге официально перешел во владение РПЦ

05.02.2017 15:45 ПЛН, Псков

Сампсониевский собор Санкт-Петербурга в воскресенье официально передан Русской православной церкви. Как сообщил «Интерфакс», церемония передачи началась с божественной литургии. Затем директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров вручил ключи от храма архимандриту Серафиму (Шкредю).

Ранее Сампсониевский собор вместе со Смольный собором, Исаакиевским и Спасом на Крови входил в состав ГМП «Исаакиевский собор». Кроме Сампсониевского, РПЦ передаются Смольный и Исаакиевский соборы.

Сампсониевский храм был заложен Петром I в 1709 году в благодарность за небесное покровительство русским войскам в Полтавской битве, которая произошла 27 июня (10 июля), в день памяти святого преподобного Сампсония Странноприимца.

Храм неоднократно перестраивался. Окончательный вид уникальный архитектурный ансамбль приобрел к 200-летию Полтавской победы в 1909 году, тогда же церкви был присвоен статус собора.

В первые советские годы собор был передан в управление так называемой «церковной двадцатке», оставался действующим до 1938 года. В 1935 году храм был взят под государственную охрану как памятник истории и культуры. После прекращения богослужений собор был передан в аренду Государственному Эрмитажу. Во время войны собор жестоко пострадал.

После 1947 года здания собора использовались библиотекой Академии наук, а с 1951 года - оптово-закупочной базой Главунивермага как склад. С 1972 года собор оказался в ведении Государственного мемориального музея А.В.Суворова, началась разработка планов реставрации, однако средств на их исполнение не хватало.

В 1984 году сооружение было передано ГМП «Исаакиевский собор». С мая 2002 года в музее-памятнике были возобновлены богослужения. Масштабная реставрация собора завершилась в 2009 году.

Источник: Псковская Лента Новостей



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