Британские эсминцы оказались беззащитны перед российскими подлодками

Новейшие британские эсминцы грохочут «как ящик с гаечными ключами» и слышны подлодкам за 100 миль, БМП не влезают в военно-транспортные самолеты, а дорогущие самолеты-шпионы беззащитны перед хакерами - таковы итоги нелестного для Королевских вооруженных сил обзора военных новинок, опубликованного The Sunday Times. Об этом сообщила «Российская газета».

Эскадренные миноносцы типа 45 Daring стоимостью в миллиард фунтов стерлингов за штуку могут быть обнаружены российскими подводными лодками на расстоянии 100 миль, поскольку при их создании были проигнорированы меры по снижению шумности и защите от субмарин.

«Они адски шумят, грохочут как ящик с гаечными ключами. Какой смысл вкладывать деньги в сложную противоракетную оборону, если эсминец может быть потоплен услышавшей его издали подлодкой? - цитирует издание контр-адмирала Криса Парри. - Когда я командовал эсминцем Gloucester, мы подкладывали деревянные клинья под крышки люков, чтобы они не гремели. Почему о проблеме шума забыли сейчас»?

Адмирал полагает, что меры по противолодочной обороне кораблей проигнорировали при проектировании Daring из-за уменьшения угрозы от российских подводных лодок после окончания холодной войны. Но сейчас ВМФ России интенсивно вооружается субмаринами проекта 636 «Варшавянка», прозванными в НАТО «черными дырами» за свою скрытность, и воевать против них на шумных эсминцах - безумие, уверен Парри.

Ранее стало известно о проблемах с двигателями Daring - они оказались не приспособлены для работы в жарком климате, из-за чего один из кораблей потерял ход в Персидском заливе. Устранение проблемы на всех шести построенных эсминцах займет девять лет.

Легкие бронемашины Ajax слишком велики для основного транспортного самолета королевских ВВС А400m. Вы, конечно, можете быстро перебросить через вражескую территорию броневики, на создание которых было потрачено 3,5 миллиарда фунтов. Но для их извлечения из самолета необходимо возить с собой подъемный кран, пишет издание.

Еще три миллиарда фунтов королевские ВВС потратили на приобретение в США разведывательных самолетов. Однако те оказались не в состоянии выполнять весь спектр необходимых задач. Вдобавок хакеры могут легко взломать бортовую электронику «летающих шпионов» и похитить разведданные.

Наконец, 54 разведывательных беспилотника Watchkeeper, закупленные 12 лет назад и обошедшиеся британскому бюджету в 1,2 миллиарда фунтов, вообще не были поставлены военным из-за «технических затруднений».

Источник: Псковская Лента Новостей