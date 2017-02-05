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В России в ближайшие дни может произойти отставка около пяти губернаторов

06.02.2017 08:33 ПЛН, Псков

В России в ближайшие дни может произойти отставка около пяти губернаторов. Об этом сообщил бывший федеральный чиновник и близкий к Кремлю источник, передает «Газета.ру» со ссылкой на печатные СМИ.

По их словам, это на прошлой неделе обсуждалось в Управлении внутренней политики. Среди тех, кто может уйти в отставку, называются губернатор Карелии Александр Худилайнен, главы Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей Олег Ковалев, Евгений Куйвашев, Сергей Митин и Павел Коньков. Также в числе возможных отставников названы губернаторы Бурятии и Пермского края Вячеслав Наговицын и Виктор Басаргин.

Другой близкий к Кремлю источник сказал, что в указанных регионах сложилась непростая и требующая скорейшего решения ситуация.

Источник: Псковская Лента Новостей



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