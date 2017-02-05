Кремль потребовал извинений от Fox News, ведущий которого назвал Путина убийцей

|Илья Петров (другие записи автора)
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Упал-отжалсяНа прошлой неделе Российский Минфин вбросил в массы идею о том, что хорошо бы нам опустить рубль. Нет, не так конкретно, как опускали несчастную национальную валюту два года подряд, а слегка так – процентов на десять. Мол, только этого и не хватает для того, чтобы российская экономика взвилась соколом над мрачной...
Администрация президента России потребовала извинений от американского телеканала Fox News, ведущий которого назвал Владимира Путина убийцей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Медуза».
«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», - заметил Песков.
В интервью с американским президентом Дональдом Трампом ведущий Fox News Билл ОʼРайли спросил его об отношении к Путину. Когда Трамп заявил, что уважает Путина, ОʼРайли заметил: «Но он же убийца». На это Трамп ответил, что в США тоже много убийц.
Ответ Трампа Песков никак не прокомментировал.
Источник: Псковская Лента Новостей