Кремль потребовал извинений от Fox News, ведущий которого назвал Путина убийцей

Администрация президента России потребовала извинений от американского телеканала Fox News, ведущий которого назвал Владимира Путина убийцей. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Медуза».

«Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», - заметил Песков.

В интервью с американским президентом Дональдом Трампом ведущий Fox News Билл ОʼРайли спросил его об отношении к Путину. Когда Трамп заявил, что уважает Путина, ОʼРайли заметил: «Но он же убийца». На это Трамп ответил, что в США тоже много убийц.

Ответ Трампа Песков никак не прокомментировал.

Источник: Псковская Лента Новостей