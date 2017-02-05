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В Эстонию прибыла американская тяжелая боевая техника

06.02.2017 13:41 ПЛН, Псков

В Эстонию в понедельник на станцию Тапа прибыла и стала под разгрузку тяжелая боевая техника для роты пехотинцев армии США, сообщает «Интерфакс».

Личный состав роты прибыл на минувшей неделе в пятницу, сообщила пресс-служба 1-й пехотной бригады Сил обороны Эстонии.

Как сообщило ранее посольство США в Эстонии, «рота пехотинцев 1 батальона 69-го бронеполка (Charlie Company) вместе с партнерами по НАТО приступит к учебе сразу по прибытии в Эстонию, чтобы подтвердить стремление США поддержать безопасность европейских союзников».

69-й бронеполк входит в 4-ю пехотную дивизию 3-й бригады, которая с начала нынешнего года будет размещаться на восточном крыле НАТО.

В Эстонии рота пехотинцев заменит роту воздушных десантников 173-й бригады США. На вооружении прибывающих солдат находятся танки Abrams и боевые машины пехоты Bradley.

Они пробудут здесь до весны, пока в Эстонию не прибудет батальонная боевая группа НАТО во главе с военнослужащими из Великобритании.

Войска НАТО размещаются в Эстонии и других странах Балтии, а также в Польше, на основании решений Варшавского саммита НАТО.

Как сообщили  в пресс-службе Сил обороны Эстонии, батальон НАТО начнет прибывать в апреле.

Источник: Псковская Лента Новостей



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