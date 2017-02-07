Новейшая российская система залпового огня получит сверхточную ракету со спутниковой навигацией

Реактивная система залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» будет оснащена дальнобойной высокоточной ракетой с системой наведения по сигналам спутниковой системы ГЛОНАСС, сообщил первый замгендиректора научно-производственного объединения (НПО) «Сплав» Николай Макаровец.

«Есть принципиально новые системы залпового огня, как "Торнадо-С". Это новый управляемый снаряд с высокими дальностями», - заявил Н.Макаровец газете «Известия».

«По мнению экспертов, новый боеприпас сможет поражать даже миниатюрные цели размером не более одного метра и на расстоянии в несколько сотен километров. Точность ракеты не зависит ни от погоды, ни от времени суток», - говорится в статье, опубликованной в среду.

Со ссылкой на информированные источники в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве, газета сообщает, что «новая ракета для "Торнадо" сейчас находится в высокой степени технической готовности. Боеприпас уже проходит испытание».

Новинка разработана и выпускается НПО «Сплав» (Тула).

Как ожидается, 300-мм «Торнадо-С» в 2018 году должна заменить системы «Смерч». В зависимости от типа боеприпаса «Торнадо» уничтожает противника на расстоянии от 100 до 200 с лишним километров.

На новой РСЗО направляющие трубы ракет помещены в спецконтейнеры. Благодаря такому решению перезарядить «Торнадо» с помощью крана можно за несколько минут - в несколько раз быстрее, чем на «Смерчах».

НПО «Сплав» - единственное предприятие в России по проектированию и разработке РСЗО и гильз. Предприятие было основано в 1945 году.

Источник: Псковская Лента Новостей