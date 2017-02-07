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На границе Латвии с Россией установлен забор в 23 км

На границе Латвии с Россией установлен забор в 23 км

  Пресс-секретарь Государственной пограничной службы (ГПС) Латвии Евгения Позняк заявила об установке пограничного забора между Россией и Латвией длиной 23 км в целях пресечения попыток нелегально проникнуть...44



Пираты напали на российских и украинских моряков в территориальных водах Нигерии

08.02.2017 11:50 ПЛН, Псков

Пираты захватили в заложники семерых российских и одного украинского моряка в территориальных водах Нигерии, сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в стране.

«В территориальных водах Нигерии произошло пиратское нападение на судно BBC Caribbean, - сообщает российское дипломатическое представительство на своей странице в сети Twitter. - С борта подвергшегося пиратскому нападению судна похищены семь граждан России и гражданин Украины.

В связи с захватом посольство России обратилось к властям Нигерии с просьбой о содействии в установлении местонахождения похищенных».

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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