Сенаторы США хотят получить право вето на снятие санкций с России

Группа сенаторов Конгресса США от Республиканской и Демократической партий намерена в среду, 8 февраля, предложить законопроект, который позволит наложить вето на решение президента Дональда Трампа снять санкции в отношении России. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на телеканал CNN.

Согласно документу, Белый дом должен будет предоставить подробный доклад о причинах снятия антироссийских санкций. После этого в течение 120 дней Конгресс может проголосовать против подобных мер. Инициаторами законопроекта, как отмечается, являются республиканцы Линдси Грэм, Марко Рубио (бывший соперник Трампа от республиканцев в президентской гонке), Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин, Клэр Маккэскилл и Шеррод Браун.

6 февраля Грэм заявил, что внесет очередной законопроект об антироссийских санкциях за «вмешательство в выборы».

Законопроект, блокирующий отмену Трампом ограничений в отношении России, анонсировал сенатор-демократ Чак Шумер 22 января. «Отменой санкций мы скажем России: "Продолжайте вмешиваться в наши выборы и делать другие плохие вещи"... Это было бы ужасно», -заявил сенатор. Маккейн тогда выступил за ужесточение антироссийских санкций.

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10 января ряд сенаторов-республиканцев и демократов, в том числе Маккейн, внесли законопроект о санкциях в отношении России из-за кибератак и ситуации на Украине и в Сирии. Документ, в частности, предусматривает введение ограничений за сотрудничество с силовыми структурами РФ, а также за поддержку хакеров. Кроме того, он ограничивает инвестиции в энергетический сектор России.

Трамп в ходе предвыборной кампании заявлял о готовности в случае победы на выборах рассмотреть вопросы о признании Крыма частью России, а также об отмене антироссийских санкций.

Источник: Псковская Лента Новостей