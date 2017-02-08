Пароль от аккаунта в соцсетях может стать условием въезда в США

Глава МВД США Джон Келли во время слушаний в комитете палаты представителей по национальной безопасности предположил, что посольства США могут начать просить заявителей на визу предоставлять пароли от своих аккаунтов в социальных сетях, передает РБК.

По словам Келли, очень трудно «по-настоящему» проверить людей из этих стран. «Но если они въезжают, мы должны знать, какие сайты они посещают, и получить их пароли. Таким образом, мы узнаем, что они делают в Сети», - сказал он.



В первую очередь, как отметил Келли, эта мера может коснуться людей из стран, подпавших под действие иммиграционного указа Трампа, - Судана, Йемена, Ливии, Сомали, Ирака, Ирана и Сирии.

Он подчеркнул, что решение на этот счет пока не принято, но подтвердил намерение администрации ужесточать проверки тех, кто намерен въехать в США.



Ранее о том, что в Белом доме рассматривают возможность обязать въезжающих в США иностранцев отчитываться, какие сайты и соцсети они посещают, а также предоставлять контакты их мобильных телефонов, сообщал CNN со ссылкой на свои источники. По данным издания, советник Дональда Трампа по политике Стивен Миллер провел встречу с чиновниками из Госдепа, пограничной службы, а также Министерства внутренней безопасности, где обсуждал с ними такую возможность.

Источник: Псковская Лента Новостей