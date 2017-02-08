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Федор Конюхов установил новый мировой рекорд

09.02.2017 17:16 ПЛН, Псков

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по продолжительности полета на аэростате, сообщает РИА Новости.
 
Конюхов вместе с мастером спорта по воздухоплаванию, неоднократным участником Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках Иваном Меняйло отправились в экспедицию 7 февраля с аэродрома Южный в Рыбинске. Их задачей было продержаться в воздухе более 51 часа.
 
Путешественники уже провели в воздухе 51 час 9 минут, по истечении этого времени был побит мировой рекорд. К тому моменту экспедиция находилась на территории Саратовской области.
 
Во время полета аэростат двигался на высоте от 190 до 300 м, скорость составляла от 10 до 40 км/ч в зависимости от ветра.
 
Предыдущее мировое достижение по продолжительности полета на тепловом аэростате - 50 часов 38 минут - было установлено японскими пилотами. Мичио Канда и Хиразуки Такезава установили рекорд 1 февраля 1997 года.
 
Ранее Конюхов рассказал о планах погрузиться в Марианскую впадину.

Источник: Псковская Лента Новостей



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