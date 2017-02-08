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Трое турецких военных погибли в результате непреднамеренного удара ВКС России

09.02.2017 18:16 ПЛН, Псков

Трое турецких военнослужащих погибли и 11 пострадали при непреднамеренном ударе Воздушно-космических сил России на севере Сирии, заявили в Генштабе ВС Турции. Об этом сообщает «Лента» со ссылкой на Reuters.

Произошедшее стало одной из тем телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, добавили в военном ведомстве. Российский лидер выразил соболезнования. Также стороны договорились провести расследование инцидента.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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