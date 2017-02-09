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В Литву прибыли американские танки

10.02.2017 10:51 ПЛН, Псков

В Литву в пятницу утром доставлено десять танков Вооруженных сил США, сообщает «Интерфакс».

«Техника уже на железнодорожной станции Гайжюнай. Немного позже начнутся разгрузочные работы», - сказала в пятницу утром агентству BNS представитель Механизированного пехотного батальона Князя Вайдотаса Лорета Каваляускене.

Американцы не первый раз привозят с собой танки для учений, но на этот раз танков будет больше, чем когда бы то ни было раньше за период с начала размещения ротационных сил в 2014 году.

На станцию в Йонавском районе также доставлены пять боевых машин пехоты Bradley, вездеходов и грузовиков. Эту технику будет использовать рота военных США численностью около 120 человек.

Американцы привезут танки также в Латвию и Эстонию.

Военнослужащие Сухопутных сил США присланы в страны Балтии весной 2014 года после присоединения Россией Крыма, с тех пор происходит их постоянная ротация.

Источник: Псковская Лента Новостей



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