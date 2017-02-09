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Командующего ВВС Литвы уволили из-за решения отремонтировать Ми-8 в России

10.02.2017 21:15 ПЛН, Псков

Командующий Военно-воздушными силами Литвы Аудронис Навицкас уволен с занимаемой должности из-за намерения отремонтировать вертолеты Ми-8 в России, сообщает Delfi.
 
Такое решение министр обороны республики Раймундас Кароблис принял по результатам служебного расследования. Командующий ВВС был отправлен во временный резерв с перспективой увольнения в запас из рядов армии.
 
Сообщается, что полковник Навицкас не обеспечил реализации политической установки литовского Минобороны - не ремонтировать военные вертолеты в России. В 2016-м командующий ВВС вместе с другими должностными лицами разрешил исполнить заказ военного ведомства компании, которая собиралась отправить Ми-8 на ремонт в Россию, уточняет издание.
 
Как пишет «Лента.ру», в сентябре 2016-го Вильнюс отозвал своего военного атташе в Москве из-за его брака с гражданкой России, уроженкой Крыма. В отношении офицера Вторым департаментом оперативных служб - военной контрразведкой Литвы - было начато расследование.
 
В том же месяце президент республики Даля Грибаускайте призвала министра обороны Юозаса Олекаса покинуть пост из-за коррупционного скандала. Причиной заявления главы государства стали опубликованные сведения о том, что военное ведомство приобрело кухонные принадлежности по цене в восемь раз выше рыночной.

Источник: Псковская Лента Новостей



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