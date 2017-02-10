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Американский самолет-разведчик шпионит за Псковской областью - СМИ

11.02.2017 09:02 ПЛН, Псков

10 февраля, самолет-разведчик США RC-135W облетел воздушную границу России на участке Калининградской области, пишет Message.ru.
 
Кроме того, самолет-шпион осуществил радиотехническую разведку вблизи границ Ленинградской и Псковской областей.
 
В этот же день в Калининградской области – над главной военно-морской базой Балтийского флота в городе Балтийске – дважды пролетел спутник радиолокационной разведки США. Таковы, сообщает издание, данные сайтов, отслеживающих космические объекты на орбите Земли.

Источник: Псковская Лента Новостей



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