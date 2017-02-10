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Пять безымянных Курильских островов получили названия

11.02.2017 09:54 ПЛН, Псков

Пять безымянных островов Курильской гряды получили названия. Как сообщает ТАСС, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.
 
«В соответствии с федеральным законом «О наименовании географических объектов» и на основании предложений Сахалинской областной думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К. Н., генерал-лейтенанта Гнечко А. Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А. А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И. П. и капитана дальнего плавания Щетининой А. И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области», - говорится в сообщении.
 
Отмечается, что предложения о наименовании островов подготовило Сахалинское отделение Русского географического общества.

Источник: Псковская Лента Новостей



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