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NBC узнал о планах России выдать Сноудена США в качестве «подарка»Трампу

11.02.2017 10:13 ПЛН, Псков

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC, отметив, что Трамп ранее называл информатора АНБ «шпионом» и «предателем», который заслуживает казни, пишет «Интерфакс».
 
Одним из источников является высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов «выслужиться» перед Трампом. Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.
 
Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. «Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими», - сообщил он в твиттере.

Источник: Псковская Лента Новостей



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