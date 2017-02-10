NBC узнал о планах России выдать Сноудена США в качестве «подарка»Трампу

Разведка США узнала, что Россия рассматривает возможность выдачи Эдварда Сноудена в качестве «подарка» президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщил американский телеканал NBC, отметив, что Трамп ранее называл информатора АНБ «шпионом» и «предателем», который заслуживает казни, пишет «Интерфакс».

Одним из источников является высокопоставленный чиновник США, который проанализировал ряд секретных документов с информацией о российской повестке. Он отмечает, что передача Сноудена является одним из способов «выслужиться» перед Трампом. Второй источник в разведывательном сообществе отмечает, что информация о Сноудене была собрана после инаугурации Трампа.

Сам Сноуден заявил, что слухи о его выдаче доказывают, что он не сотрудничал с российской разведкой. «Ни одна страна не будет выдавать работающих на нее шпионов: все остальные будут бояться, что окажутся следующими», - сообщил он в твиттере.

Источник: Псковская Лента Новостей