Мадонна раскрыла имена удочеренных ею близнецов из Малави

Американская певица Мадонна официально подтвердила, что недавно удочеренных ею девочек-близнецов зовут Эстер и Стелла. Об этом она написала в своем «Инстаграме».

Запись она сопроводила фотографией, на которой запечатлены два играющихся ребенка.

«В Доме надежды, где Эстер и Стелла жили на протяжении четырех лет и где они были еще 5 дней назад, находятся 650 детей-сирот», - написала она и призвала подписчиков помогать Республике Малави на добровольных началах.

Источник: Псковская Лента Новостей