Мадонна раскрыла имена удочеренных ею близнецов из Малави

Спорт
В Островском районе состоялись первые гонки Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. ФОТО4
Андрей Турчак пожелал участникам всероссийских соревнований по биатлону под Островом показать свои лучшие стороны5
Политика
Глава Пскова предлагает новый механизм формирования единого списка кандидатов в депутаты в городах Псковской области13
Недвижимость
По факту подделки документа для выдачи разрешения на строительство дома по улице Гдовской в Пскове возбуждено уголовное дело13
Псковичи начали регистрировать недвижимость в других регионах с помощью нового формата оказания услуг Росреестра
Общество
Фестивали
Зрители выберут лучший эскиз спектакля, созданный в рамках лаборатории Олега Лоевского на Пушкинском фестивале
Происшествия
За сутки полицией в Псковской области установлены 14 человек, подозреваемых в совершении преступлений