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В игровой зоне в Калининградской области открылось первое казино

11.02.2017 15:05 ПЛН, Псков

В игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области открылось первое казино, передает «Интерфакс».
 
«Проект казино реализован компанией ЗАО «РТГ Балтик», находящейся под управлением ООО «Юни Менеджмент». Объем инвестиций на текущий момент составил 2,5 млрд руб. Общий объем инвестиций составит порядка 3,5 млрд руб.», - рассказал директор по маркетингу «Юни Менеджмент» Валерий Сапарин.
 
Казино занимает территорию в 5,5 га, общая площадь комплекса - 18 тыс. кв. м, в заведении установлено 14 игровых столов и 350 игровых автоматов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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