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Мартиросян и Ургант намекнули на возвращение в эфир программы «Прожекторперисхилтон»

11.02.2017 21:13 ПЛН, Псков

Гарик Мартиросян и Иван Ургант обсудили возвращение в эфир программы «Прожекторперисхилтон», которая не выходит последние пять лет. В выпуске «Вечернего Урганта» от 10 февраля они разыграли сценку, в ходе которой Мартиросян объявил, что Сергей Светлаков и Александр Цекало дали согласие на участие в возрожденном проекте. Ургант сказал, что подумает, пишет «Лента.ру».
 
В пресс-службе Первого канала прямого ответа на вопросы о возвращении передачи в эфир не дают, однако на сайте канала содержится намек на это. «Гарик Мартиросян опросил всех ведущих программы "Прожекторперисхилтон" - все согласны возобновить сотрудничество. Теперь для того, чтобы шоу вернулось в эфир, нужно всего лишь согласие Ивана Урганта», - говорится в анонсе выпуска.
 
Развлекательное ток-шоу «Прожекторперисхилтон» выходило с мая 2008 года по июнь 2012-го и считалось одним из наиболее успешных проектов Первого канала в этом жанре. Программу закрыли после того, как ТНТ, с которым у Мартиросяна и Светлакова были эксклюзивные контракты, не согласилось на их сотрудничество с Первым.

Источник: Псковская Лента Новостей



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