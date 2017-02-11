Половина граждан Эстонии внесены в регистр наказаний за различные правонарушения

Правительство Эстонии выражает свою озабоченность в связи с внесением половины граждан страны в регистр наказаний за различные правонарушения, заявил министр внутренних дел страны Андрес Анвельт, передает Delfi.

«В настоящее время у половины населения Эстонии есть занесения в регистр наказания, так как туда заносят такие нарушения, как езда с поломанным номером машины или переход в неправильном месте. Такие наказания непропорциональны и неразумны. Иногда больше пользы от простого разговора с человеком», - сказал он.

В министерстве юстиции, в свою очередь, отметили, что поддержанная ведомством реформа рассмотрения правонарушений позволит меньше штрафовать людей, но больше воздействовать на тех, кто совершает опасные правонарушения.

Источник: Псковская Лента Новостей