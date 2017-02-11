Словения призвала к более тесному сотрудничеству с Россией

Депутат от Демократической партии Словении Таня Файон призвала к более тесному сотрудничеству с Россией для решения наиболее остро стоящих международных проблем, передает «Газета.Ru» со ссылкой на RT.

«Нам нужно совместно решить такие проблемы, как терроризм, миграционный кризис, конфликт в Сирии, а также понять, как теперь взаимодействовать с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Ответы на эти вопросы можно найти только в тесном сотрудничестве с Россией, которая является важным игроком на международной арене», - сказала она.

Она также подчеркнула, что рада тому, что «такая маленькая страна, как Словения» пытается играть серьезную дипломатическую роль в «наведении мостов» между Россией и Европой.

Источник: Псковская Лента Новостей