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Словения призвала к более тесному сотрудничеству с Россией

11.02.2017 16:53 ПЛН, Псков

Депутат от Демократической партии Словении Таня Файон призвала к более тесному сотрудничеству с Россией для решения наиболее остро стоящих международных проблем, передает «Газета.Ru» со ссылкой на RT.
 
«Нам нужно совместно решить такие проблемы, как терроризм, миграционный кризис, конфликт в Сирии, а также понять, как теперь взаимодействовать с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Ответы на эти вопросы можно найти только в тесном сотрудничестве с Россией, которая является важным игроком на международной арене», - сказала она.
 
Она также подчеркнула, что рада тому, что «такая маленькая страна, как Словения» пытается играть серьезную дипломатическую роль в «наведении мостов» между Россией и Европой.

Источник: Псковская Лента Новостей



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