Строящийся мост в Крым сфотографировали с МКС

Космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строящийся мост через Керченский пролив и опубликовал снимок в Instagram.

«Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса», - поделился Новицкий.

Как сообщает РИА Новости, на этой неделе строители начали возводить своды арок моста высотой 45 метров. Арочные пролеты длиной по 227 метров будут устанавливать с помощью понтонной системы, которую сейчас изготавливают в Севастополе.

Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное - в декабре 2019 года.

Источник: Псковская Лента Новостей