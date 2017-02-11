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Строящийся мост в Крым сфотографировали с МКС

11.02.2017 18:48 ПЛН, Псков

Космонавт Олег Новицкий сфотографировал с борта МКС строящийся мост через Керченский пролив и опубликовал снимок в Instagram.
 
 
«Масштабы стройки века впечатляют даже из космоса», - поделился Новицкий.
 
Как сообщает РИА Новости, на этой неделе строители начали возводить своды арок моста высотой 45 метров. Арочные пролеты длиной по 227 метров будут устанавливать с помощью понтонной системы, которую сейчас изготавливают в Севастополе.
 
Длина моста через Керченский пролив составит 19 километров, он станет самым протяженным в России. По плану, автомобильное движение по мосту запустят в декабре 2018 года, железнодорожное - в декабре 2019 года. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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